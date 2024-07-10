زيلينسكي يشيد بوعود الناتو بتقديم مزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحلفاء الناتو لوعدهم بمزيد من الدفاعات الجوية لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.

وكتب زيلينسكي باللغة الإنجليزية على (إكس): "أنا ممتن لشركائنا... لاعتماد إعلان قوي لدعم نظام الدفاع الجوي لأوكرانيا لحماية شعبها ومدنها وبنيتها التحتية الحيوية".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الثلاثاء عن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا خلال خطاب ألقاه في حفل افتتاح قمة الناتو في واشنطن، والتي يحضرها زيلينسكي أيضا.

وكتب زيلينسكي: "ستساعدنا صواريخ باتريوت الإضافية وسامب/تي، وآيريس-تي إس إل إم، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الأخرى المقدمة لأوكرانيا من قبل الشركاء، في تدمير الطائرات والصواريخ الروسية وحماية الأوكرانيين بشكل أفضل من الإرهاب الجوي الروسي، مثل الهجوم الوحشي أمس على مستشفى الأطفال الرئيسي لدينا".