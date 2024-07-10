 زيلينسكي يشيد بوعود الناتو بتقديم مزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 10 يوليه 2024 6:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

زيلينسكي يشيد بوعود الناتو بتقديم مزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 5:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 5:32 ص

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحلفاء الناتو لوعدهم بمزيد من الدفاعات الجوية لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.

وكتب زيلينسكي باللغة الإنجليزية على (إكس): "أنا ممتن لشركائنا... لاعتماد إعلان قوي لدعم نظام الدفاع الجوي لأوكرانيا لحماية شعبها ومدنها وبنيتها التحتية الحيوية".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الثلاثاء عن الدعم العسكري الجديد لأوكرانيا خلال خطاب ألقاه في حفل افتتاح قمة الناتو في واشنطن، والتي يحضرها زيلينسكي أيضا.

وكتب زيلينسكي: "ستساعدنا صواريخ باتريوت الإضافية وسامب/تي، وآيريس-تي إس إل إم، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية الأخرى المقدمة لأوكرانيا من قبل الشركاء، في تدمير الطائرات والصواريخ الروسية وحماية الأوكرانيين بشكل أفضل من الإرهاب الجوي الروسي، مثل الهجوم الوحشي أمس على مستشفى الأطفال الرئيسي لدينا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك