شرطة غزة تؤكد إلزامية التداول بجميع الفئات النقدية في القطاع

أكدت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ضرورة التداول بجميع الفئات النقدية في القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته وزارة الداخلية الفلسطينية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "وفقا لمقتضيات المصلحة العامة فإنها تؤكد على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانونا، وخاصة فئات: (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملا وألا تكون مزورة".

وأضافت أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية، بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار، ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة.