أبو عبيدة: الفدائيون يواصلون عملياتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي

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أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن الفدائيين يواصلون عملياتهم ردا على تصاعد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومغتصبيه التي حولت حياة الفلسطينيين لجحيم.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على "تليجرام": "من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون عملياتهم ضد الاحتلال وقطعان المغتصبين ردا على العدوان على الأقصى".

وأضاف "ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس".

ودعا للانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة، على حد قوله.

وتابع "ندعو شبابنا للانتفاض في وجه المعتدين قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا".