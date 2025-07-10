خروج 31 عاملا بسلام من نفق قيد الإنشاء بلوس أنجلوس الأمريكية بعد انهيار جزء منه

تمكن 31 عاملا من الخروج بسلام من نفق ضخم قيد الإنشاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بعد انهيار جزء منه مساء أمس الأربعاء، فيما وصفه المسئولون المحليون بأنه أمر يعد نعمة، بعدما كانوا يخشون في البداية من أن يكون الوضع أسوأ بكثير.

ويبدو أن الانهيار وقع بين آلة حفر - كانت توجد على بعد 5 أميال (8 كيلومترات) من المدخل الوحيد للنفق - وعمال البناء الذين كانوا يعملون على بعد 6 أميال (6ر9 كيلومترات) من المدخل، بحسب ما قاله مايكل تشي، المتحدث باسم هيئات الصرف الصحي في لوس أنجليس، وهي المسئولة عن المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 700 مليون دولار.

وكان العمال يعملون على عمق نحو 400 قدم (121 مترا) تحت الأرض عندما وقع الحادث.

وأضاف تشي، أن السلطات لا تزال تحقق في السبب وراء وقوع الحادث.