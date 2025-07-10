محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، اللواء خالد العمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش.

وقدّم المحافظ التهنئة للواء خالد العمري بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجهود الشركة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

من جانبه، أعرب اللواء خالد العمري عن شكره وتقديره لمحافظ شمال سيناء على حفاوة الاستقبال وحسن الترحيب، مستعرضًا خلال اللقاء خطة عمل الشركة خلال الفترة المقبلة، وما سيتم تنفيذه من مشروعات تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الشبكات في مختلف مراكز المحافظة.