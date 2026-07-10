وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس تستقبل وفدًا من أطباء أوروبيين

استقبلت وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بمستشفيات جامعة عين شمس، وفدًا من الأطباء الأوروبيين للمشاركة في برنامج علمي أكاديمي للتدريب على أحدث تقنيات تشخيص وعلاج السكتات الدماغية والتدخلات العصبية الدقيقة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل جامعة مصرية، وضم الوفد أطباء من روسيا الاتحادية ورومانيا وتركيا وجورجيا، تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات عين شمس والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس.

وذكرت جامعة عين شمس في بيان رسمي: يعكس هذا الحدث المكانة العلمية والطبية التي وصلت إليها وحدة السكتة الدماغية بكلية الطب جامعة عين شمس، والتي أصبحت وجهة دولية لتدريب الأطباء ونقل الخبرات في أحد أكثر التخصصات الطبية دقة وتطورًا، وذلك في ظل الدعم المستمر من إدارة كلية الطب بجامعة عين شمس.

وخلال البرنامج الأكاديمي، اطّلع المتدربون على أحدث بروتوكولات علاج السكتة الدماغية، وتقنيات القسطرة المخية المتقدمة، وآليات التعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب المشاركة في التدريب العملي داخل الوحدة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المصرية المبنية على الممارسة اليومية والنتائج الإكلينيكية المتميزة التي حققتها الوحدة خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية وقسطرة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن استقبال أطباء أوروبيين للتدريب داخل وحدة مصرية يمثل نقطة تحول مهمة، ويعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنظومة الطبية بجامعة عين شمس لدى المؤسسات الطبية الدولية.

وقال البسيوني: يقرر أطباء من أوروبا القدوم إلى مصر للتدرب داخل وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس، فهذا يعد تأكيدًا على ريادتنا في مجال علاج السكتات الدماغية والقسطرة المخية في الشرق الأوسط وأفريقيا على المستويين العلمي والمهني.

وأضاف: شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجال علاج السكتات الدماغية والتدخلات العصبية الدقيقة داخل مصر، وأصبحت وحدتنا تمتلك من الإمكانات والخبرات والكوادر المؤهلة ما يجعلها قادرة على تدريب أطباء من مختلف دول العالم وفق أحدث المعايير الدولية، كما نجحت في تحقيق مستويات متقدمة في الإجراءات العلاجية تضاهي العديد من المراكز العالمية المتخصصة.

ومن جانبه، قال الدكتور بريسيا بوجدان، من رومانيا: اخترنا وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس لما تتمتع به من سمعة علمية متميزة وخبرة واسعة في علاج السكتات الدماغية والتدخلات العصبية الدقيقة، وقد لمسنا مستوى احترافيًا عاليًا في التدريب والتنظيم، إلى جانب كفاءة كبيرة للفريق الطبي، وهو ما يجعل هذه التجربة ذات قيمة علمية كبيرة بالنسبة لنا.

يُذكر أن وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة عين شمس حصلت على شهادة الاعتماد الدولية SILC من الجمعية الأمريكية للأوعية الدموية والقسطرة المخية SVIN، لتصبح أول وحدة على مستوى الشرق الأوسط وأول وحدة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الاعتماد المرموق، بعد نجاحها في تطبيق أعلى المعايير الأمريكية في القسطرة المخية وعلاج السكتات الدماغية، فضلًا عن تقديم خدماتها العلاجية بالكامل مجانًا للمواطنين المصريين.

ويعد هذا الاعتماد الدولي أحد أبرز الأسباب التي عززت مكانة الوحدة على المستوى العالمي، وأسهمت في جذب أطباء من مختلف الدول للاستفادة من خبراتها العلمية والعملية في هذا التخصص الدقيق.