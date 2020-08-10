عون وماكرون يتفقان على استمرار التواصل لتنفيذ مخرجات مؤتمر المناحين للبنان

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتداولا في نتائج مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد، أمس افتراضيًا في باريس.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الرئاسة اللبنانية» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، اتفق الرئيسان على استمرار التواصل؛ لمتابعة تنفيذ ما اتُفق عليه في مؤتمر باريس وتنسيق مواقف الدول المشاركة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.