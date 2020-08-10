 عون وماكرون يتفقان على استمرار التواصل لتنفيذ مخرجات مؤتمر المناحين للبنان - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 7:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

عون وماكرون يتفقان على استمرار التواصل لتنفيذ مخرجات مؤتمر المناحين للبنان

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:18 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:18 م

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتداولا في نتائج مؤتمر دعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد، أمس افتراضيًا في باريس.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لـ«الرئاسة اللبنانية» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، اتفق الرئيسان على استمرار التواصل؛ لمتابعة تنفيذ ما اتُفق عليه في مؤتمر باريس وتنسيق مواقف الدول المشاركة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك