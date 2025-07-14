مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين بأحداث أمنية صعبة في غزة

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أعلنت مصادر عبرية، يوم الاثنين، مقتل 3 جنود على الأقل وإصابة آخرين، في أحداث أمنية «صعبة» في قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن 3 جنود قُتلوا وأصيب آخرين، بعضهم بجروح خطرة، جراء أحداث أمنية صعبة في القطاع.

وأشارت إلى العثور على جثة جندي فُقدت آثاره خلال كمين «صعب» بغزة، كما تم احتراق آلية عسكرية وانفجارها.

ولفتت إلى تفعيل إجراء «هانيبال» خلال الحدث الأمني.

بدورها، قالت مصادر ميدانية لوكالة «صفا» إن هناك أنباء عن حدث أمني استهدف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة غزة.

وذكر مراسل وكالة «صفا» أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية شمالي حي التفاح شمال شرقي المدينة.

وأفاد بأن طائرة مروحية إسرائيلية «أباتشي» أطلقت النار باتجاه حييّ الشجاعية والتفاح شرقي المدينة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي.