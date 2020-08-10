معهد روبرت كوخ: 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 436 حالة مقابل 555 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 216327.وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9197.