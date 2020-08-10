 معهد روبرت كوخ: 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا - بوابة الشروق
الإثنين 10 أغسطس 2020 6:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

معهد روبرت كوخ: 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت يوم 20 مايو 2020. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز.
مسافرون يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في مطار فرانكفورت يوم 20 مايو 2020. تصوير: كاي فافنباخ - رويترز.
برلين (رويترز)
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 6:33 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 436 حالة مقابل 555 في اليوم السابق ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 216327.

وارتفع عدد الضحايا بواقع حالة وفاة واحدة مسجلا 9197.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك