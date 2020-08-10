كوريا الجنوبية تطور نظام دفاعها الجوي ضد تهديدات بيونج يانج

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن سول ستبدأ في تطوير نظامها الدفاعي الجوي في شكل قبة حديدية في السنوات الخمس القادمة للدفاع عن البنى التحتية الأساسية للبلاد في منطقة العاصمة ضد تهديدات مدافع بعيدة المدى لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوزارة كشفت خطتها الدفاعية الخمسية للفترة 2021 -2025، وذكرت أنها ستبدأ رسميا في تطوير حاملة طائرات خفيفة في العام المقبل وإنتاج طائرة مقاتلة محلية هي قيد التطوير حاليا.

وبموجب الخطة، سيتم إنفاق 253 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من العام المقبل، ومن المتوقع أن تتجاوز الميزانية الدفاعية التي تعدت 50 تريليون وون في هذا العام، 60 تريليون وون في عام 2024 بزيادة سنوية تبلغ 6.1% في المتوسط.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشر كوريا الجنوبية نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين كما ستبدأ في تطوير صواريخ موجهة بعيدة المدى جو-أرض، وجو-سطح ليتم تحميلها على الطائرات المقاتلة المحلية.

وأفادت الوزارة بأن كوريا الجنوبية ستصبح الدولة الـ13 في العالم التي تمتلك طائرة مقاتلة محلية، عند اكتمال إنتاجها.

وبالنسبة لسلاح البحرية، أوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستبدأ في بناء غواصات تبلغ حمولتها بين 3,600 طن و4 آلاف طن خلال هذه الفترة.

وبعد المراجعة الأخيرة للمبادئ التوجيهية للصواريخ في البلاد، تعتزم سول تطوير صاروخ فضائي لإطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم.