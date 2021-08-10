لاتفيا تعلن حالة الطوارئ على طول حدودها مع بيلاروسيا

أعلنت لاتفيا حالة الطوارئ، الثلاثاء، على حدودها مع بيلاروسيا ، وسمحت لحرس الحدود والقوات المسلحة والشرطة باستخدام القوة البدنية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد التي أتوا منها.

وقالت خدمة أخبار البلطيق (بي إن إس) - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية - إن حالة الطوارئ ستبدأ من 11 أغسطس حتى 10 نوفمبر، كما ستقوم عناصر من القوات المسلحة والشرطة بمساعدة حرس الحدود في منع الهجرة غير الشرعية.

يبلغ طول الحدود المشتركة بين لاتفيا وبيلاروسيا نحو 175 كيلومترا. وحاليا يمكن لحرس الحدود فقط القيام بدوريات على الحدود.

ونقلت (بي إن إس) عن حرس الحدود أنه بين 6 و10 أغسطس، تم اعتقال 283 شخصا لعبورهم الحدود من بيلاروسيا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين لعام 2021 حتى الآن إلى 343 شخصا.

هذا.. وواجهت لاتفيا، مثلها مثل ليتوانيا المجاورة، تدفقا لمهاجرين، معظمهم عراقيون، في الأشهر القليلة الماضية قدموا من بيلاروسيا. يشار إلى أن حدودهما مع بيلاروسيا هي أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.