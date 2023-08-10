انتشال جثمان فتاة مجهولة الهوية من بحر شبين الكوم بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية من انتشال جثمان فتاة مجهولة الهوية من بحر شبين الكوم بقرية كوم الضبع التابعة لدائرة مركز شرطة الباجور.



وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بالعثور على جثمان فتاة مجهولة الهوية من بحر شبين الكوم، تبلغ من العمر 20 عاما تقريبًا، ترتدي "جلابية"، وبنطلون، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالمنوفية جهودها لكشف هوية الفتاة، وحُررت محضرًا بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.