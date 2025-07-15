مصرف لبنان يمنع المؤسسات المالية من التعامل مع مؤسسة تابعة لحزب الله

منع مصرف لبنان المركزي، المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.

جاء ذلك في تعميم للمصرف، بحسب كالة رويترز، اليوم الثلاثاء.

وفي إطار مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، شنت إسرائيل اليوم الثلاثاء عددا من أعنف غاراتها الجوية منذ وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر الماضي، وقالت إنها استهدفت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة في شرق لبنان.

وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله.

ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية.

وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة "أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي".

وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي.

ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.