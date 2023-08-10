وزير الخارجية الأوكراني: أردوغان يمكنه تمديد اتفاقية الحبوب

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم، أن بإمكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمان استئناف اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال كوليبا، خلال تصريح لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بشأن إمكانية استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود: "أعتقد أن الرئيس أردوغان يمكنه فعل ذلك، نحن نعلم أن الدبلوماسية التركية تعمل مع الروس".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نعمل على بناء مسارات بديلة لتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى دون المرور عبر البحر الأسود".

وكانت روسيا رفضت، في 17 يوليو الماضي، تمديد الاتفاقية التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة (في 22 يوليو العام الماضي) المعروفة بـ"صفقة الحبوب" والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ (بما فيها ميناء أوديسا)، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها".