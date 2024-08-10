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طائرة ترامب تهبط اضطراريا قبل تجمع انتخابي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 1:56 ص | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 1:56 ص

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اضطراريا بمدينة بيلينجز بولاية مونتانا؛ بسبب مشكلات ميكانيكية.

وذكرت تقارير أمريكية، أن طائرة ترامب هبطت في بيلينجز قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء الجمعة، بحسب وكالة سبوتنيك.

ويتضمن التقرير، لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينجز، الذي يبعد حوالي 140 ميلاً عن بوزمان.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة.

وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي «تروث»، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها مكان جميل حقًا، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينجز.

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