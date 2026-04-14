غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان وتوقع إصابات وأضرارًا بمستشفى حكومي

شهدت مناطق جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، حيث أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على جبال البطم والمنصوري في قضاء صور، بالتزامن مع غارة استهدفت محيط مستشفى تبنين الحكومي، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى ووقوع عدد من الإصابات.

وفي منطقة الزهراني، استهدفت طائرة مسيّرة سيارة على طريق المصيلح بصاروخين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل وسقوط إصابات، فيما استهدفت غارة أخرى منزلًا في بلدة الشبريحا، ما أدى إلى اشتعاله، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إخماد النيران.

علاوة على ذلك، استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدة الشهابية، في إطار سلسلة غارات متواصلة طالت عددًا من بلدات الجنوب.