واشنطن: إسرائيل ولبنان يتفقان على بدء مفاوضات مباشرة بعد محادثات مثمرة

اتفق لبنان وإسرائيل على إجراء مفاوضات مباشرة بعد "محادثات مثمرة" بين الطرفين، اليوم الثلاثاء، في واشنطن، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في البيان: "عقد المشاركون محادثات مثمرة بشأن الخطوات المتعلّقة بإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف أن "الأطراف جميعها اتفقت على إجراء مفاوضات مباشرة في مكان وزمان متّفق عليهما".

وأفاد بيان أمريكي لبناني إسرائيلي مشترك، بانعقاد أول اجتماع رفيع المستوى منذ عام 1993 بين وفدي لبنان وإسرائيل.

وقال البيان الذي أوردت مقتطفات منه قناة الجزيرة، إن واشنطن أكدت أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يجب أن يتم برعايتها وليس بمسار منفصل.

وبحسب البيان، أكدت واشنطن أن المفاوضات قد تفتح المجال أمام مساعدات لإعادة إعمار لبنان، مشيرة إلى أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.

ولفت إلى أن واشنطن أعربت عن دعمها لخطط حكومة لبنان لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء نفوذ إيران.

وأوضح البيان، أن لبنان شدد على الحاجة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر 2024، فيما أكدت إسرائيل التزامها بالعمل مع حكومة لبنان لنزع سلاح الجماعات غير الحكومية.

ونوه إلى أن لبنان يدعو إلى وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة.

