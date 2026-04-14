رئيس وزراء سنغافورة وسلطان بروناي يبحثان التعاون في مجال الطاقة ومرونة سلاسل التوريد

اتفقت سنغافورة وبروناي، على تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وسط تحديات اليوم، حسبما قال رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج.

وقال وونج، في منشور على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع سلطان بروناي حسن البلقية وبحث معه ردود البلدين على الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، وفقا لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية.

وقال رئيس الوزراء، في المنشور، إن سنغافورة وبروناي تربطهما علاقة خاصة.. "لقد وقفنا إلى جانب بعضنا البعض خلال جائحة كوفيد، خاصة في ضمان الوصول إلى الإمدادات الطبية الحيوية واللقاحات".

وتابع: "باعتبارنا شركاء مقربين وموثوقين، سنواصل البقاء منفتحين ونحافظ على تدفق التجارة الأساسية وخطوط الإمداد، ودعم بعضنا البعض".

وأضاف: "ستقوم فرقنا بمتابعة هذه المبادرات وأتطلع إلى لقاء جلالة السلطان مرة أخرى قريبا".