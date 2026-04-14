إندونيسيا تتفاوض على شراء النفط الخام والغاز المسال من روسيا

تفاوض وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي، بهليل لحداليا، على شراء النفط الخام والغاز المسال (إل بي جي) من روسيا خلال اجتماع مع وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف في روسيا اليوم الثلاثاء.

وقال لحداليا، في بيان رسمي صدر في جاكرتا اليوم الثلاثاء: "لقد حققنا نتائج جيدة للغاية، مما يسمح لنا بزيادة احتياطياتنا من النفط الخام.. بالإضافة إلى ذلك، سنتمكن أيضا من الحصول على الغاز المسال"، وفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية.

وأعربت روسيا، عن استعدادها لدعم أمن الطاقة في إندونيسيا، بما في ذلك من خلال توريد النفط والغاز الطبيعي والتخزين.

وحضر الاجتماع، أيضا ممثلون عن العديد من شركات الطاقة الروسية، بما في ذلك "روسنفت"، و"روسكيم"، و"زاروبيجنفت"، و"لوك أويل".

وأكد لحداليا، أن التعاون يتم استكشافه من خلال مخططات حكومية دولية (جي 2 جي) ومخططات تجارية بين الشركات (بي 2 بي)، والتي من المتوقع أن توفر اليقين بشأن توافر احتياطيات الطاقة الوطنية، وخاصة النفط الخام والغاز المسال في إندونيسيا.

وذكر لحداليا، أيضا أن إندونيسيا منفتحة على توسيع التعاون مع روسيا، بما في ذلك تطوير تخزين النفط الخام، والإمداد طويل الأجل للنفط الخام والغاز المسال، والاستكشاف النووي، والتعاون في قطاع المعادن.

وقال: "نريد أن يوفر كل هذا حقا اليقين لأمن الطاقة الوطني"، مقدرا أن نتائج الاجتماع قدمت إشارة إيجابية لتعزيز أمن الطاقة الوطني وسط الديناميكيات العالمية غير المستقرة.

ويعتقد لحداليا، أن الشراكة مع روسيا يمكن أن تكون خيارا مهما، نظرا للقدرة الإنتاجية الضخمة للطاقة في البلاد وخبرتها في صناعة النفط والغاز.