قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حاليًّا موجة شديدة الحرارة على أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة بما يزيد عن المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بما يتراوح بين خمس وست درجات.

وأوضحت أن البلاد تتأثر حاليًّا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على ارتفاع درجات الحرارة وأن تسود أجواء مشمسة بشكل كبير، مشيرة إلى الارتفاع في نسب الرطوبة ما يؤدي إلى الإحساس بمزيد في قيم درجات الحرارة.

ونوهت بأن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أن ذروة هذه الموجة ستكون يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأفادت بأن درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 44 درجة مئوية على القاهرة، في حين تكون محافظات الصعيد أكثر تأثرًا بهذه الموجة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية بنهاية الأسبوع على بعض الأماكن في محافظتي الأقصر وأسوان.

وأكدت أن هذه الموجة تأتي في ذروة فصل الصيف وبالتالي تحدث ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة سواء النهار أو الليل، محذرة من أن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.