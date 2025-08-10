وكيل تعليم البحيرة يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

اعتمد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني بأنواعة المختلفة "صناعي، تجاري، زراعي، فندقي، مزدوج" للعام الدراسي 2025-2026، وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 10-8-2025 حتى 20-8-2025 الجاري، على أن يتم التقديم إلكترونيا على موقع التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى https://tansiksec.emis.gov.eg/

وأضاف الديب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه بحد أدنى 145 درجة للثانوي الفني الصناعي، و150 درجة للثانوي الفني التجاري، 143 درجة للثانوي الزراعي، و205 درجات للتعليم الفني الفندقي، 142 درجة للتعليم الفني المزدوج.

يأتى ذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى وفرص التدريب بالتعليم المزدوج مع الالتزام بكثافة الفصول.

وأكد وكيل الوزارة توافر أماكن لجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية العام الدراسى 2024-2025 بمدارس التعليم الثانوي الفني والعام بنطاق المحافظة.

