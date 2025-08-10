 وكيل تعليم البحيرة يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 3:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

وكيل تعليم البحيرة يعتمد المرحلة الثانية من تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني

يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
خميس البرعى
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 3:00 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 3:00 م

اعتمد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، المرحلة الثانية من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني بأنواعة المختلفة "صناعي، تجاري، زراعي، فندقي، مزدوج" للعام الدراسي 2025-2026، وذلك اعتبارا من اليوم الموافق 10-8-2025 حتى 20-8-2025 الجاري، على أن يتم التقديم إلكترونيا على موقع التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى https://tansiksec.emis.gov.eg/

وأضاف الديب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه بحد أدنى 145 درجة للثانوي الفني الصناعي، و150 درجة للثانوي الفني التجاري، 143 درجة للثانوي الزراعي، و205 درجات للتعليم الفني الفندقي، 142 درجة للتعليم الفني المزدوج.

يأتى ذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة بالتعليم الفنى الصناعى والتجارى والزراعى وفرص التدريب بالتعليم المزدوج  مع الالتزام بكثافة الفصول.

وأكد وكيل الوزارة توافر أماكن لجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية العام الدراسى 2024-2025 بمدارس التعليم  الثانوي الفني والعام بنطاق المحافظة.

tansiksec.emis.gov.eg


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك