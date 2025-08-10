مقتل سائح أمريكي في بورتوريكو لحضور حفلة للمغني باد باني

قالت الشرطة إن سائحا أمريكيا كان يزور بورتوريكو لحضور إحدى حفلات المغني "باد باني" قتل بالرصاص في وقت مبكر اليوم الأحد في مدينة "لا بيرلا"، وهي مدينة عشوائية ساحلية شهيرة.

وأفاد بيان الشرطة بأنه تم تحديد هوية الضحية ويدعى كيفن ماريس (25 عاما) وكان يعيش في نيويورك.

ووقع إطلاق النار في ساعات ما قبل الفجر في ملهي ليلي في "لا بيرلا"، وهي مجتمع ساحلي كافح للتخلص من سمعته السيئة.

وقال المحقق في جرائم القتل سيرجنت آرنالدو رويز في مقابلة هاتفية إن إطلاق النار وقع عندما بدأ العديد من الأشخاص بالقرب من ماريس في الشجار وأخرج أحدهم بندقية وأطلق النار على ثلاثة أشخاص على الأقل، كان من بينهم ماريس. كما أصيب رجلان آخران يعيشان في "لا بيرلا" ويتلقيان العلاج في المستشفى.

وقال رويز، إن ماريس كان شخصا بريئا وكان بصحبة ثلاثة أصدقاء آخرين أخبروا الشرطة أنهم كانوا في بورتوريكو لحضور إحدى حفلات المغني "باد باني" الثلاثين التي جذبت عشرات الآلاف من الزوار إلى بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة.

وقال رويز إن الشرطة لم تعرف بعد سبب الشجار وليس لديها وصف لمطلق النار، مضيفا: "لدينا القليل جدا من المعلومات".