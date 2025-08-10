منذ فجر السبت: 47 شهيدا بنيران وغارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة منذ فجر السبت إلى 47 شهيدا، منهم 40 شهيدا من منتظري المساعدات.

وأفاد مراسلو "وفا"، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة 40 آخرين، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء انتظارهم وصول "مساعدات" شمال غرب القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واستشهد شاب بنيران الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، جنوب القطاع. واستشهد شابان بقصف للاحتلال على شرق غزة.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة مواطنين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات بمدينة رفح جنوب القطاع.

كما أفاد مستشفى العودة، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 8 آخرين، جراء استهداف الاحتلال لتجمع مواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع. واستشهد مواطنان بنيران الاحتلال أثناء انتظارهما المساعدات جنوب خان يونس.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها تجاه ساحل منطقة "تلة النويري" غرب المحافظة الوسطى، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف تجاه شمال غرب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.