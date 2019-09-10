21 لاعبا في قائمة المصري لمواجهة بطل زنجبار بالكونفدرالية

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أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة إيهاب جلال قائمة فريقه التى ستغادر مطار القاهرة فجر غدا الأربعاء إلى تنزانيا استعدادا لمباراة ماليندى بطل زنجبار فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى للبطولة الكونفدرالية فى المباراة المقرر إقامتها ١٥ من شهر سبتمبر الجارى على ستاد عمان .

وجاءت قائمة المصرى على النحو التالى :

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود - احمد عبد الفتاح - محمد شحاتة

خط الدفاع : كريم العراقى - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر دى ماريا - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : فريد شوقى - حجاج عويس - عمرو موسى - شيخ موكورو (رغم ايقافه) - أحمد ياسر - إيزي ايميكا - إسلام عطية - حسن على - سعيدو سنبورة - حسين رجب.

خط الهجوم : محمود وادى - اوستين اموتو .

واستبعد الجهاز الفنى أحمد جمعة للإصابة ومفتاح طقطق وبهاء مجدى وعماد فتحى ومحمد شيكا لعدم قيدهم فى القائمة الإفريقية .

وشهدت الساعات السابقه انتظام البوركينابى سعيدو سينبورى فى التدريب الاخير للفريق عقب عودته من المملكة المغربية بعد مشاركته فى المعسكر المغلق لمنتخب بلاده وخوض مباراتين أمام منتخبى المغرب وليبيا وسوف ينضم الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق إلى بعثة المصرى فى زنجبار عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراتى أوزبكستان وسنغافوره المؤهلة للتصفيات كأس العالم وكأس أسيا