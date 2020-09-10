الزراعة: تكلفة استصلاح فدان الأراضي الصحراوية نصف مليون جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي حريصة على التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه الأراضي.

وأضاف «القرش» أثناء لقاء ببرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن فدان الاستصلاح في الأراضي الصحراوية قد تصل تكلفته إلى أكثر من نصف مليون جنيه، لافتًا إلى افتتاح الرئيس عددًا من محطات تحلية المياه، لتوصيل المياه للأراضي التي ترغب الدولة في استصلاحها.

وأشار إلى أن هناك أراضٍ جيدة الإنتاجية في الدلتا، لذا لابد من التوسع فيها رأسيًا وليس الاعتداء عليها، مضيفًا أن الوزارة تطور المنظومة الزراعية من جميع النواحي.

وذكر أن الوزارة تحسن كفاءة استخدام المياه في القطاع، مؤكدًا حرص الفلاح على كل قطرة مياه.