الخارجية التايوانية تدين دخول مقاتلات صينية المجال الجوي لتايوان

أدانت وزارة الخارجية التايوانية اليوم الخميس، دخول مقاتلات صينية المجال الجوي لتايوان صباح اليوم الخميس.



وقالت "جوان أو" المتحدثة باسم الخارجية التايوانية في مؤتمر صحفي " إن مثل هذا الاستفزاز يمثل إشارة خطيرة للمنطقة والمجتمع الدولي" .



وذكرت "أو" أن الجيش الصيني أجرى أيضا مناورات عسكرية واسعة النطاق في المجال الجوي جنوب غرب تايوان يومي الأربعاء والخميس .



وكانت وزارة الدفاع الوطني التايوانية قالت في بيان لها إن عدة مقاتلات صينية دخلت لفترة وجيزة المجال الجوي لتايوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي يتم رصدها فيه هناك.



وتم رصد عدد من الطائرات العسكرية الصينية، بما في ذلك مقاتلات "سوخوي سو-30"، في منطقة تعريف الدفاع الجوي التايوانية، حسبما قالت الوزارة دون تقديم العدد الدقيق للطائرات الصينية.



وقالت الوزارة إن سلاح الجو التايواني راقبت الطائرات المتسللة عن كثب واتخذت "إجراءات متناسبة وفعالة" ردا على ذلك.



ونفذت الصين تحركات عسكرية استفزازية مماثلة بإرسال عدد من المقاتلات إلى منطقة تعريف الدفاع الجوي التايوانية أمس الأربعاء أيضا.



ونددت الوزارة اليوم الخميس بالخطوات وحثت الصين على عدم "تقويض السلام والاستقرار الإقليميين".



ويتزامن هذا مع تجربة مدفعية أجراها معهد تشونج شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تايوان هذا الأسبوع في جنوب الجزيرة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الحكومية.



وفي أغسطس الماضي، عبرت الطائرات العسكرية الصينية الخط المتوسط لمضيق تايوان عدة مرات، ومن بينها خلال زيارات قام بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار ورئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل.



تجدر الإشارة إلى أن تايوان لديها حكومة مستقلة منذ عام 1949 ، بيد أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها .