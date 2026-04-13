طيارو لوفتهانزا يبدأون إضرابا لمدة يومين ومئات الرحلات تتأثر

بدأ طيارو شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الاثنين إضرابا لمدة يومين، مما تسبب في اضطراب كبير في الرحلات الجوية عبر لوفتهانزا وعدة شركات تابعة لها.

وبدأ توقف الطيارين عن العمل في لوفتهانزا، الشركة الرئيسية، وكذلك لوفتهانزا للشحن ولوفتهانزا سيتي لاين، بعد وقت قصير من منتصف ليل الاثنين وسيستمر لمدة 48 ساعة.

وفي شركة يورو وينجز المخصصة للعطلات، ستتأثر جميع الرحلات المغادرة من المطارات الألمانية اليوم الاثنين فقط.

ومن المقرر إلغاء مئات الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ستكون مراكز لوفتهانزا في فرانكفورت وميونخ الأكثر تضررا.

ويعد هذا الإضراب الموجة الرابعة من الإجراءات النقابية في المجموعة هذا العام. وفي الأسبوع الماضي تسبب إضراب طواقم الضيافة لمدة يوم واحد في إلغاء مئات الرحلات في أكبر شركة طيران في ألمانيا.

ويتركز إضراب الطيارين الذي نظمته نقابة "فيرينكوج كوكبيت" حول نزاعات على الأجور، بما في ذلك نظام التقاعد في الشركة والتعويضات في شركة "سيتي لاين" الإقليمية التابعة لها.

وانتقدت لوفتهانزا إشعار الإضراب الصادر عن النقابة، قائلة إنه يمثل مستوى جديدا من التصعيد.

وقد تم استثناء الرحلات الجوية إلى وجهات مختارة في الشرق الأوسط من إجراءات الإضراب.