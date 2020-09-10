تقرير: العثور على جثة صحفي مقطوع الرأس في شرق المكسيك

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(د ب أ)

أفادت تقارير صحفية بأنه تم العثور على جثة صحفي يدعى خوليو فالديفيا مقطوع الرأس في شرق المكسيك.

وذكرت صحيفة "الموندو" أن الصحفي كان ضحية جريمة "قتل جبانة". وأشارت تقارير صحفية إلى أن فالديفيا كان قد تلقى تهديدات منذ عدة أشهر.

وعثرت الشرطة على جثة الصحفي ودراجته النارية بالقرب من قضبان سكك حديدية في بلدة موتزورونجو على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة مكسيكو سيتي.

وقالت الموندو إن مكتب الادعاء العام بدأ التحقيق في القضية.

وتعتبر المكسيك من أخطر الدول بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة. وتشير منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن أربعة صحفيين لقوا حتفهم في المكسيك هذا العام.