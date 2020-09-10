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الإمارات تسجل 930 جديدة إصابة بفيروس كورونا

الامارات
الامارات
د ب أ
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 9:21 م
أعلنت حكومة الإمارات تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أكبر رقم يومي مسجل للإصابات منذ 4 أشهر.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم القطاع الصحي بالإمارات، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 76911 ألف إصابة.

وأضافت "الحوسني" أنه تم تسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من تداعيات المرض ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 398 حالة، وتسجيل 586 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 67945  حالة.

وأوضحت أن 12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعيين الماضيين تعود لأفراد قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة، و88% من الإصابات كانت نتيجة المخالطة والتجمعات.

وذكرت أن 10% من الإصابات المكتشفة تمت من خلال الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة الذين اختاروا الرجوع للمدارس.

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