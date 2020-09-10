الإمارات تسجل 930 جديدة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة الإمارات تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أكبر رقم يومي مسجل للإصابات منذ 4 أشهر.



وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم القطاع الصحي بالإمارات، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 76911 ألف إصابة.



وأضافت "الحوسني" أنه تم تسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من تداعيات المرض ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 398 حالة، وتسجيل 586 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 67945 حالة.



وأوضحت أن 12% من الحالات والإصابات خلال الأسبوعيين الماضيين تعود لأفراد قادمين من خارج الدولة، بالرغم من حصولهم على نتائج سلبية في بلد المغادرة، و88% من الإصابات كانت نتيجة المخالطة والتجمعات.



وذكرت أن 10% من الإصابات المكتشفة تمت من خلال الفحص المسبق للطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس وأولياء الأمور والطلبة الذين اختاروا الرجوع للمدارس.