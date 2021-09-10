ضبط متهم بحيازة 100 طربه لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخص في الإسكندرية؛ لاتهامه بحيازة 100 طربه لمخدر الحشيش، تزن 10 كيلو جرام، بقصد الاتجار.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، مسرحًا لمزاولة نشاطه.



وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين له، وبضبطه أثناء استقلاله سيارة، وفحص حالته، تبين أن له معلومات جنائية مُسجلة، ومقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الفتح، محافظة أسيوط، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الجمعة، فإنه وبمواجهته اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.