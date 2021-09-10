تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية وبث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد والتي ستقام بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر في مباراة السوبر الإفريقي.

وصول الأهلي

وصول الزمالك

ويستعد لاعبو الفريقين حاليا بعمليات الإحماء قبل دقائق من انطلاق المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم.

ويسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع في تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل في أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

كما يأمل الزمالك في الفوز بالمباراة من أجل التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل بالسعودية.

ويعتبر الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بالسوبر الأفريقي برصيد 6 ألقاب، خلف المجمع البترولي الجزائري برصيد 9 ألقاب.

بينما يدخل رجال يد الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بمعنويات عالية بعدما توج مؤخرًا بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي أقيمت بمدينة مكناس المغربية بعدما حقق الفريق الفوز على جميع منافسيه ليحصد البطولة بالعلامة الكاملة من الانتصارات.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إقامة حفل تكريم لفريق «رجال يد الأهلي»، تقديرًا لما قدمه الجهاز الفني واللاعبون في البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة في جميع المباريات والتتويج باللقب.

ويسعى «رجال يد الأهلي» إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد أن كان الفريق قد توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في وقت سابق.