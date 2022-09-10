رئيس أوكرانيا: استعدنا أكثر من 30 بلدة وقرية في خاركيف

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وأضاف في كلمة بالفيديو مساء الجمعة: "نحن نتولى تدريجيا السيطرة على بلدات وقرى جديدة ".

وتابع: "في كل مكان نعيد العلم الأوكراني والحماية لشعبنا".

وأشار إلى أن المعارك العنيفة استمرت في كل من دونباس بشرق أوكرانيا وجنوب البلاد.

وبعد أكثر من نصف عام على بداية الحرب، تقدمت القوات الأوكرانية مؤخرا في هجماتها المضادة في كل من منطقة خاركيف ومنطقة خيرسون في الجنوب.

كان زيلينسكي أكد يوم الخميس، استعادة بلدة بالاكليجا في منطقة خاركيف.

وفي أوائل يونيو الماضي، قال زيلينسكي إن روسيا احتلت حوالي 125 ألف كيلومتر مربع من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو ما يمثل حوالي خمس الأراضي الأوكرانية.