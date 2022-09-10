الملك تشارلز يوقع بيان تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا

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أعلن مجلس اعتلاء العرش، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد يومين من وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وبحسب جريدة "الشرق الأوسط"، أعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها... ملكنا تشارلز الثالث... فليحفظ الرب الملك".

وخلال المراسم وقع أعضاء المجلس بتوقيع الإعلان الرسمي على اعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش، وذلك بحضور عدد من رؤساء الوزراء السابقين.

ووقع الملك تشارلز الثالث، بيان تنصيبه ملكا على عرش بريانيا، كما وقع ابنه الأمير ويليام كشاهد على البيان.