كييف: القوات الأوكرانية استعادت مركز نقل استراتيجي



أعلنت أوكرانيا عن مزيد من النجاحات التي أنجزتها في إطار هجومها المضاد ضد القوات الروسية.



ونشر جهاز الاستخبارات المحلي (إس بي سي) صورا عبر تطبيق تليجرام، اليوم السبت، تظهر وحداته في بلدة كوبيانسك ذات الأهمية الأستراتيجية، والتي كانت تحتلها القوات الروسية حتى الآن.



وكتب جهاز الاستخبارات "سوف نحرر بلدنا حتى آخر سنتيمتر" من الأرض.



كما نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية صورة صباح اليوم السبت، تظهر العديد من الجنود وهم يرفعون العلم الأوكراني في قلب كوبيانسك.



وبسبب خط السكة الحديد المباشر من كوبيانسك إلى روسيا، تتمتع هذه البلدة، الواقعة شمال شرقي خاركيف، بأهمية كمركز نقل لتوصيل الإمدادات للقوات الروسية.