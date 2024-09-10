الدفاعات الجوية الروسية تدمر 59 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيرة فوق المقاطعة.

وقال بوجوماز، عبر قناته في تليجرام، "حتى الآن، تم اعتراض وتدمير 59 طائرة مسيرة معادية بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق مقاطعة بريانسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأكد بوجوماز أنه لا توجد خسائر أو أضرار في مكان الحادث، ويعمل المختصون في خدمات الطوارئ حاليا في الموقع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد بوجوماز بصد هجوم مكثف باستخدام الطائرات المسيرة في المقاطعة.