أمير المصري يشارك بفيلم «See it Say it» في مهرجان لندن السينمائي

أعلن مهرجان لندن السينمائي، عرض فيلم «See it Say it» للفنان أمير المصري، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الـ68 من المهرجان، والتي تقام فعاليتها خلال الفترة من 9 لـ20 أكتوبر في لندن.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير ولكنه طموح ويريد فرصة للمشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك، ويضم العمل في بطولته إلى جانب أمير المصري، جولي نامير، ومادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز كمال.

يذكر أن أمير المصري ينتظر طرح فيلم «in camera» في المملكة المتحدة وأيرلندا والدول الأوروبية 13 سبتمبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة، ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر أن يأخذ على عاتقه رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، وهو من من تأليف وإخراج نقاش خالد، ويشارك في بطولته كلا من نبهان رضوان، وروري فليك بيرن، وحسينة رجا.