الكرملين يرد على منشور ترامب: لا مؤامرة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية ضد أمريكا

ذكر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية لا تخطط لأي مؤامرة ضد الولايات المتحدة، ردا على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلفزيون الرسمي الروسي: "أود أن أقول إن أحدا لم يحرض على أي مؤامرات ولم يدبر أحد أي شيء".

وخاطب ترامب، الرئيس الصيني شي جين بينج، بشكل مباشر في منشور على منصته تروث سوشيال قائلا: "أرجو إبلاغ أطيب تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونج أون لأنكما تتآمرون ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف أوشاكوف: "بالإضافة إلى ذلك، لم يفكر أحد في الأمر، ولم يفكر فيه أي من الزعماء الثلاثة".

وأعرب الكرملين، عن أمله في أن تكون تصريحات ترامب القصد منها السخرية.

وتابع أوشاكوف: "علاوة على ذلك ، أستطيع أن أقول أن الجميع يدركون الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة والإدارة الحالية للرئيس ترامب والرئيس ترامب شخصيا في الوضع الدولي الحالي".

وكان منشور ترامب، قد صدر قبل العرض العسكري الضخم اليوم الأربعاء، في بكين احتفالا بالذكرى السنوية الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.