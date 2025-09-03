ضبط شخصين ترددا على مبان مهجورة وأوهما متابعيهما عبر مواقع التواصل باستخراج الجن منها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهمين بالتردد على مبانٍ مهجورة وإيهام متابعيهما بقدرتهما على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقاطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تردد (شخصان) على بعض المباني المهجورة وإيهام متابعيهما بقدرتهما على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

بفحص الفيديوهات أمكن تحديد وضبط القائمَين على تلك الصفحات (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بنطاق محافظة الدقهلية)، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"، الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل - محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، ونشرهما مقاطع الفيديو على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهما للنيابة لمباشرة التحقيقات.