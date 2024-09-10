‏بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة نجاح الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وقال بيان صادر عن حماس، مساء الأربعاء، إن اسنوار بارك لتبون تجديد ثقة الشعب الجزائري له لقيادة البلاد، راجياً الله له التوفيق والإعانة، لخدمة الجزائر وشعبها.

وقال السنوار إنّه يبعث رسالته في ظل الملحمة البطولية التي يسجلها الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة وصمود في معركة طوفان الأقصى، بالرغم مما يتعرض له من حرب الإبادة الجماعية، وهمجية الاحتلال الذي يعادي كل مظاهر الحياة، ويقتل الإنسانية في قطاع غزة، ويعتدي على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، في تجاوز وتحدٍ سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.

ووفق بيان حماس، جدد السنوار تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية.

وعبر عن تطلعه لاستمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند لشعبنا في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولاً لوقف العدوان الغاشم ودحر الاحتلال وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وكانت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر، قد أعلنت فوز الرئيس عبدالمجيد تبون بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.

وأوضحت سلطة الانتخابات أن المرشح عبد العالي حساني شريف (رئيس حركة مجتمع السلم) حصل على 3.17% من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش (السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية) على 2.16% من الأصوات.