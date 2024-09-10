كشف الفنان كمال أبو رية، عن سبب تسمية نفسه باسم والده "كمال" رغم أن اسمه الحقيقي هو "عبد الرحيم"، قائلًا: "أنا بحب أبويا وحبيت يكون اسمه يكون مخلد؛ لأن تأثيره كان كبيرا في حياتي أكثر بكثير من الأم".

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "مع خيري" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الإثنين، أنه الابن الأكبر لوالده، ولديه أخ و3 شقيقات، لافتا أن والده سماه "عبد الرحيم" على اسم عمه الذي ربى والده.

وأشاد أبو رية بوالده الراحل، واصفا إياه بأنه كان رقيقا وطيبا وكريما ومصدر سعادة له.

وأرجع السبب الرئيسي لابتعاده عن الدراما التلفزيونية خلال الفترة الماضية؛ إلى ضعف النصوص، قائلا: "لا أستطيع تقديم عمل ليس مكتوبا بطريقة جيدة، لازم العمل أن يكون مكتوب بشكل كويس، لأني لا أريد العمل للكسب المادي ولكن عايز أمثل أعمال أحبها".

وأشار إلى أن الكثير من المؤلفين كانوا يقدمون في الماضي أعمالا تحتوي على مساحة للأداء ومواقف درامية صعبة؛ تجعله أكثر تشوقا للعمل، متابعا: "حاليا يوجد مشكلة الكتابة والحلقة أصبحت بتتقدم في وقت أسرع".