ارتفاع أسعار النفط في ظل تهديدات ترامب بشأن الرسوم الجمركية والهجوم الإسرائيلي على قطر

واصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم على الدول التي تشتري النفط الخام الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط العالمي بنحو 67 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 6ر0% في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكية بأكثر من 63 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين قال الرئيس ترامب لمسؤولين أوروبيين إنه يريد فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على الهند والصين بسبب مشترواتهما من النفط الخام الروسي، إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي الرسوم نفسها في محاولة لتشديد الضغط الاقتصادي على موسكو لإجبارها على العودة إلى مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

ويشكل هذا الاقتراح تحديا، نظرا لأن دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها المجر، عرقلت فرض عقوبات أوروبية أشد صرامة تستهدف قطاع الطاقة الروسي. وفرضت الولايات المتحدة رسوما عقابية بنسبة 25% على الهند بسبب تجارتها النفطية مع موسكو، لكنها استثنت الصين حتى الآن. كما تجاهل ترامب عدة مواعيد نهائية فرضها على نفسه تتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

يذكر أن سعر خام برنت فقد حوالي 10% من قيمته مقارنة ببداية العام الحالي في ظل توقعات بحدوث تخمة في المعروض من النفط بالسوق العالمية في نهاية العام الحالي، لكن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة أشعل المخاوف مجددا من حدوث تصعيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط الذي ينتج حوالي ثلث إمدادات النفط الخام في العالم.

وتمثل هذه الضربة أول هجوم إسرائيلي على الدوحة منذ اندلاع الصراع العربى الإسرائيلى وظهور المشكلة الفلسطينية والحرب المستمرة في قطاع غزة الفلسطيني منذ قرابة عامين والتى ألقت بظلالها على أسواق النفط العالمية. كما أنها تهدد بعرقلة محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي كان من الممكن أن تخفف من علاوات المخاطر الجيوسياسية المستمرة في أسعار النفط الخام. أعلنت إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، بينما نأى ترامب بنفسه عن الهجوم.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة، ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر0% إلى 99ر66 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9ر0% إلى 22ر63 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.