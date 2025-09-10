دار الشروق تشارك في معرض بغداد للكتاب

تشارك دار الشروق في فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب، المقرر إقامته في أرض معرض بغداد بالمنصور خلال الفترة من 10 إلى 21 سبتمبر 2025. وتستقبل الدار زوارها في جناح F1.

وتُقدم دار الشروق لزوار المعرض أحدث وأهم إصداراتها لكبار المبدعين والأدباء والمفكرين، في مختلف مجالات الأدب والتاريخ والفن، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من كتب الأطفال.

وتشمل قائمة أحدث إصدارات دار الشروق لهذا العام عناوين بارزة نذكر منها:

1- شهر فى سيينا – هشام مطر وترجمة زوينة آل تويه

2- فرصة لغرام أخير – حسن داود

3- القدر المتلازم – خيري بشارة

4- الحصيد – يوسف زيدان

5- رائحة الشمس – محمد المخزنجي

6- القاهرة – علاء الديب

7- رؤى وذات – من حكايات صافي ناز كاظم

8- اتفاقات وخلافات العرب.. كما عايشها عبدالخالق حسونة أمينًا عامًا للجامعة العربية – حسين حسونة

9- ال.شيخ الاحمر – عباس بيضون

10- مصر يا عبله - محمد عبله

11- الحبيب.. زيارة جديدة للسيرة النبوية – أحمد الدريني

12- صوت المكان – سيرًا على الأقدام في جغرافية مصر – عاطف معتمد

13- إنها مشربية حياتي!.. وأنا العاشق والمعشوق – توماس جورجسيان

14- الحالة السردية للوردة المسحورة – منى أبو النصر

15- إعلام الجماهير.. ثقافة الكاسيت في مصر – آندرو سايمون وترجمة بدر الرفاعي

16- السلطة والعمارة في مصر – خالد عزب

17- في دايرة الرحلة - الحب.. الوعي.. الأحلام – محمد طه

18- أنتِ حرة.. دليل علاقات المرأة القوية من 16 لـ99 سنة – وفاء شلبي

19- بيت الجاز – نورا ناجي

20- معزوفة اليوم السابع – جلال برجس

21- مراد العارف – أحمد صبري أبوالفتوح

22- امبراطورية نادية – سامية محرز

23- لسان عصفور – حسام فخر

24- حارة ودن القطة – أسامة غريب

25- الموت يضحك – محمد المخزنجي

26- المجد للعواجيز والفخار – محمد المخزنجي

27- صفحة جديدة – علاء الديب

28- كعبة المجاذيب – هيثم دبور

29- المسرحية الأخيرة – يحيى الجمال

30- هواء مالح – هبة خميس

31- حارسة الحكايات – إبراهيم فرغلي

32- شباك المنور – فاطمة الشرنوبي

33- هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة لشيماء سليم

34- الحرية 35.. حكايات التعافي من الإدمان – د. إيهاب الخراط

35- شفرة العلمين – مدحت نافع

36- القائد زهرة – خالد منصور

37- الذى لا يحب جمال عبد الناصر – سليمان المعمري

38- ثلاثة طوابق للمدينة- هشام أصلان

39- إبحار بلا نهاية – نعيم صبري

40- كل ما يجب ان تعرفه عن ش – أحمد الفخراني

41- جزء ناقص من الحكاية – رشا عدلي (طبعة مصرية)

42- منتهى – هالة البدري

43- فتيات الكروشيه – جيلان الشمسي

44- الحب عربة مهترئة – أحمد طيباوي

45- سنة القطط السمان – عبدالوهاب الحمادي

46- الخواجاية – فيموني عكاشة

47- شبح عبد الله بن المبارك – ماجد شيحة

48- قيام وانهيار الصاد شين – حمدي أبوجليل

49- أثر النبي – محمد أبوزيد

50- لقد تم حظرك – نوارة نجم

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، إذ يجمع دور النشر والكتاب والقراء في أجواء تحتفي بالكتاب وتعزز من قيمة القراءة والحوار الثقافي.