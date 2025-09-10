رئيسة المفوضية الأوروبية: تحالفنا مع أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن تحالف مع أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة.

وقالت فون دير لاين، في خطاب لها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 6 مليارات يورو "7 مليارات دولار" لهذا المشروع.

ومن المقرر أن يتم توفير هذا التمويل من قرض سيتم سداده من عائدات الفوائد التي تدرها من الأرصدة الروسية المجمدة.

وقالت فون دير لاين أمام نواب الاتحاد الأوروبي، إن "أوكرانيا تتمتع بالقدرة على الابتكار، وما تحتاجه الآن هو التوسع في الإنتاج، وبإمكاننا معا أن نوفر لها ذلك لكي تحافظ أوكرانيا على تفوقها، وفي الوقت نفسه تعزز أوروبا قدراتها الخاصة".

وأشارت فون دير لاين، إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا تقف وراء أكثر من ثلثي خسائر المعدات الروسية.

غير أن روسيا تسد الفجوة بسرعة، مستفيدة من ميزة الإنتاج الصناعي واسع النطاق، والمدعوم بالطائرات المسيرة من طراز شاهد المصنعة في إيران.

ولم تقدم فون دير لاين في البداية مزيدا من التفاصيل بشأن التحالف المزمع الخاص بإنتاج الطائرات المسيرة.