حلف الناتو يعلن تصديه لطائرات مسيرة دخلت أجواء بولندا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، التصدي لأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي البولندي مساء الثلاثاء.

وفي تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قالت متحدثة "الناتو" أليسون هارت، إن مسيرات عديدة دخلت الأجواء البولندية طيلة الليلة الماضية.

وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لبولندا و"الناتو"، تصدت معا للطائرات المسيرة، دون أن تذكر مصدرها أو نجاحها في اعتراضها من عدمه.

وأشارت إلى أن أمين عام "الناتو" مارك روته، على اتصال مباشر مع القيادة البولندية، وأنهم يجرون "استشارات وثيقة".

وعلمت الأناضول من مصادر مطلعة أن مجلس "الناتو" سيبحث التطورات الأخيرة في بولندا، خلال اجتماعه الأسبوعي بمقره في بروكسل.

وأعلنت بولندا، الأربعاء، إسقاطها عددا من الطائرات المسيّرة التي انتهكت مجالها الجوي عدة مرات أثناء هجمات روسية على أهداف في أوكرانيا.