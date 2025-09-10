بولندا تؤكد إسقاط 3 مسيرات في أجوائها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأربعاء، أن قوات بلاده تمكنت من إسقاط 3 مسيرات قامت بانتهاك الأجواء ليل الثلاثاء / الأربعاء.

وأوضح توسك في كلمة بالبرلمان البولندي، أنه تم رصد ما لا يقل عن 19 انتهاكاً للمجال الجوي البولندي، وأن هذه الانتهاكات استمرت طوال الليل.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الطائرات المسيرة جاء من بيلاروسيا.

وتابع: "حتى الآن تم تأكيد إسقاط 3 مسيّرات، ولا يُستبعد سقوط المزيد. سيستغرق التأكيد بعض الوقت نظراً لظروف الطقس وطبيعة العملية".

وأردف: "إسقاط المسيرات التي تهدد أمننا يُعدّ نجاحاً لكل من بولندا والناتو، كما أنه يُغيّر الوضع السياسي".

وفي وقت سابق أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديداً، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".