انقطاع كهرباء عن عشرات الآلاف في برلين بعد هجوم حرق متعمد

بقي عشرات الآلاف من الأسر في جنوب شرق برلين بدون كهرباء مساء الثلاثاء بعد أن أدى هجوم حرق متعمد مشتبه به إلى تعطيل الشبكة الكهربائية خلال الليل.

ووفقا لإدارة الإطفاء، ظل أكثر من 43 ألف منزل ونحو 3 آلاف شركة بدون كهرباء بعد أن اشتعلت النيران في عمودين للجهد العالي في حي يوهانيسثال بالعاصمة.

وبقي حوالي 25 ألفا من دون كهرباء حتى المساء..

وقال متحدث باسم شركة الكهرباء: "هناك حاجة إلى أعمال تحت الأرض وتركيب كابلات بعيدة المدى لإجراء إصلاحات طارئة". وأضاف أن "التحضيرات لأعمال تركيب الكابلات ستتم خلال يوم الأربعاء".

وقال متحدث باسم الشرطة صباح الثلاثاء إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق كان ناجما عن حرق متعمد.

ودفعت الشرطة بسيارات عبر الشوارع بمكبرات صوت تقول إنه لا يوجد خطر وشيك وتقدم نصائح بشأن الاستخدام المقتصد للمصابيح اليدوية والهواتف المحمولة.

وقال عمدة برلين كاي فيجنر إن الهجوم كان موجها ضد سكان برلين. وقال: "حياة الناس وأمن مدينتنا تعرضا للخطر عمدا من خلال هذا الهجوم".

وقد تم إخماد النيران منذ ذلك الحين وتواجدت الشرطة الجنائية في مكان الحادث للتحقيق في سبب الحريق.

وتقوم الشرطة الألمانية بفحص خطاب اعتراف نُشر على الموقع الإلكتروني "إندي ميديا" التابع لتيار اليسار المتطرف، وذلك على خلفية الحريق المتعمد على صواري كهرباء وكابلات في العاصمة الألمانية برلين.

وجاء في النص المنشور أن الهجوم استهدف مجمع التكنولوجيا "أدلرهوف" جنوب شرق برلين.

وتحدث الموقعون على الخطاب عما أسموه "تخريب الهجوم التكنولوجي – وقطع التيار عن المجمع الصناعي العسكري"، وتم توقيع الخطاب باسم "بعض الفوضويين".

وجاء في نص الخطاب:" تم قطع التيار عن عمودين كهربائيين بقدرة 110 كيلو فولت في شارع كونيجسهايده بمنطقة يوهانيستال عبر إشعال النار عمدًا، ما تسبب في انقطاع كهربائي (بلاك آوت) في مجمع التكنولوجيا". وأوضح الموقعون أن هذا الموقع يضم شركات وأبحاثًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي والفضاء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى صناعة الأمن والدفاع.

كما اعتبر الموقعون أن كل نموذج أعمال يمكن تصوره في هذه الصناعات عالية التقنية يسهم بطريقة أو بأخرى في استقرار النظام، ومن ثم يمكن اعتباره من منتجات المصالح العسكرية.

وفي الوقت نفسه، طلب الموقعون من السكان المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي تفهّم ما حدث.

وقد تأثر بانقطاع الكهرباء نحو 50 ألف مشترك، معظمهم من الأسر وكذلك بعض الشركات، منذ ليلة الحادث. وتم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 3:30 فجرًا. وأدى الحريق إلى تدمير عدة كابلات كهربائية سميكة عند قاعدة عمودين في شارع كونيجسهايده في دائرة تريبتوف-كوبنيك، بالقرب من منطقة سكنية تضم منازل عائلية وحدائق واسعة.

واحتاج رجال الإطفاء إلى ساعة كاملة لإخماد النيران. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجناة استخدموا ما يُعرف بـ "مسرع الحريق" مثل البنزين.