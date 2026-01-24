سوريا: ترميم ألف مدرسة في الرقة ودير الزور لإعادتها إلى الخدمة

بدأت وزارة التربية والتعليم السورية، تنفيذ برامج مكثفة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة في المناطق المحررة حديثاً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ولا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وضمان عودة آلاف الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، عن مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد الحنون قوله إن "لجاناً وزارية مختصة زارت المناطق المحررة حديثاً في محافظتي الرقة ودير الزور، ونفذت حملات تقييم للاحتياجات ومسحاً ميدانياً للأبنية المدرسية، تمهيداً للبدء بأعمال الترميم والتأهيل، بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني".

وبيّن الحنون أن عمليات المسح والتقييم تمت بالتنسيق مع الوزارات الأخرى وكل الجهات المعنية، حيث أظهرت النتائج وجود ألف مدرسة تحتاج إلى الترميم في المحافظتين، إضافة إلى العمل على سد النقص في الكوادر التدريسية وتأمين الكتب، والمستلزمات المدرسية اللازمة.

وتشهد محافظتي الرقة ودير الزور عودة المؤسسات الخدمية بمختلف القطاعات للعمل بعد أن بسطت قوات الجيش العربي السوري منذ الـ 17 من الشهر الجاري سيطرتها تباعاً على قرى وبلدات محافظة الرقة وريف ديرالزور بعد تحريرها من "قسد" وحزب العمال الكردستاني"بي كيه كيه".