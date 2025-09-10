الأونروا: البقاء على قيد الحياة في غزة أصبح شبه معجزة

قالت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تمارا الرفاعي، إنّ الوضع في قطاع غزة أكثر من كارثي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون العربي، اليوم الأربعاء، أوامر النزوح والإخلاء الجديدة (التي يصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي) ستتسبب في تعقيد الأمور بشكل خطير.

ولفتت إلى أن البقاء على قيد الحياة في قطاع غزة بات شبه معجزة، مؤكدة أن جميع الخطوط الحمراء جرى تجاوزها خلال الحرب في غزة.

وأشارت إلى الاستهداف المستمر للوكالة من قبل إسرائيل، موضحة أن الهدف الأبعد من استهداف الوكالة هو تصفية القضية الفلسطينية، ودعت إلى إنصاف اللاجئين الفلسطينيين عبر حل سياسي لملفهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأونروا، إن الإرادة السياسية مطلوبة الآن لإنهاء الحرب في غزة.

وأضافت عبر حسابها بمنصة إكس، أنه بعد أكثر من 700 يوم من القصف، لا يجد الناس ملاذًا آمنًا.

وتابعت: «كل يوم، رحلة لا تنتهي من الخوف والدمار والنزوح القسري»، داعية مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.