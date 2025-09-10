دبلوماسي روسي في وارسو ينفي الاتهامات البولندية بانتهاك مسيرات روسية مجالها الجوي

رفض دبلوماسي روسي بارز في وارسو اتهامات بولندا بأن طائرات مسيرة روسية انتهكت المجال الجوي البولندي.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن 19 انتهاكا على الأقل حدثوا على مدار عدة ساعات، مؤكدا أن الطائرات المسيرة جاءت مباشرة من بيلاروس ولم تحلق بالخطأ فوق الحدود مع أوكرانيا. ويقول الاتحاد الأوروبي أيضا إن هناك إشارات على أن هذا العمل متعمد.

وأوضح أندري أورداش القائم بأعمال السفارة الروسية في وارسو، "نعتبر أن المزاعم لا أساس لها من الصحة. ولم يتم تقديم دليل لإثبات أن تلك المسيرات ذات منشأ روسي"، بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي.

وقال إن اتهاما مماثلا في الماضي ثبت أنه خاطئ.

وفي نهاية 2022، قُتل شخصان في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية عندما سقط صاروخ. وحينها كانت روسيا شنت غارة جوية كبيرة على غرب أوكرانيا. وتم الاعتقاد في النهاية أن الجسم الذي سقط في بولندا صاروخ طائش تابع للدفاع الجوي الأوكراني.

وأضاف الدبلوماسي أن روسيا ليست مهتمة بتاتا في تصعيد التوتر في العلاقات مع بولندا، موضحا أن هذا للأسف تتجاهله الحكومة البولندية بسبب "مشاعر العداء لروسيا".