 القبض على تاجر مخدرات بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسوان - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 11:12 ص القاهرة
حمادة بعزق
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 10:59 ص

تمكن أمن أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من القبض على تاجر مخدرات بعد تبادل إطلاق النار بأحد قرى مدينة إدفو.

ووصلت معلومات سرية، إلى رجال أمن أسوان تفيد بقيام تاجر مخدرات بإدارة وكر المخدرات بمنطقة العضياب بمدينة إدفو.

وعلى الفور، جرى إعداد قوة من رجال الأمن اقتحمت وكر المخدرات، وبعد دقائق من تبادل إطلاق النار نجحوا في القبض على تاجر المخدرات.

وبالتفتيش عثر على كمية من المخدرات وأسلحة آلية، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهم.

وتحرر المحضر بالواقعة وجار العرض على النيابة؛ لتواصل التحقيقات.

